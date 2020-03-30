В Одесі через карантин почався розгул крадіжок: цуплять усе, на що око впаде

В Одесі через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу різко збільшилися випадки крадіжок.

Через масові крадіжки влада міста вирішила посилити охорону міських об'єктів, повідомляє OBOZREVATEL.

В Одесі через карантин почався розгул крадіжок Vgorode.ua

Як заявив мер Геннадій Труханов на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, через обмеження, введені з метою нерозповсюдження інфекції, без "роботи" залишилися квартирні злодії і кишенькові злодії, які промишляли на ринках.

За його словами, через те, що багато одеситів сидять вдома, злочинці втратили джерело доходу і будуть шукати його ще десь, що неминуче призведе до погіршення криміногенної обстановки в місті.

"Нам необхідно терміново посилити охорону аптек, магазинів та інших об'єктів. Особливу увагу потрібно приділити аптекам, вони стануть "об'єктами особливої уваги". Також почалася масова крадіжка кабелю, всього, що має цінність. На жаль, я думаю, що ця ситуація буде тільки погіршуватися", – сказав мер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з теплою погодою величезна кількість одеситів наплювали на карантин: на пляжах спостерігається аншлаг.

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