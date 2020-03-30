Сотрудники Одесской инфекционной больницы не могут добраться до работы

Часть сотрудников Одесской инфекционной больницы, которые проживают в области, не могут добраться на работу.

Компания-перевозчик, которая должна была предоставить автобусы для медиков, неожиданно отказалась это делать. Об этом сообщила на заседании городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции директор горздрава Елена Якименко, пишет "Думская".

Одесская инфекционная больница omr.gov.ua

"Это может привести к тому, что люди уволятся, они не будут 70 километров пешком ходить", — заявила Якименко.

Отметим, что Одесская клиническая инфекционная больница определена главной госпитальной базой для лечения больных коронавирусом в регионе.

Городской голова Геннадий Труханов потребовал от директора городского департамента транспорта Александра Илько решить проблему, а тот, в свою очередь, отметил, что она возникла с теми районами области, где плохие дороги.

"Сегодня функционируют пять специальных автобусных маршрутов, которые перевозят 853 сотрудников различных одесских больниц, однако не хватает автобусов в труднодоступные районы", — отметил Илько и заверил, что исправит ситуацию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской инфекционной больнице не хватает врачей и оборудования для борьбы с коронавирусом.

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