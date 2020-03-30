Співробітники Одеської інфекційної лікарні не можуть дістатися до роботи

Частина співробітників Одеської інфекційної лікарні, які проживають в області, не може дістатися до роботи.

Компанія-перевізник, яка повинна була надати автобуси для медиків, несподівано відмовилася це робити. Про це повідомила на засіданні міського штабу з протидії коронавірусній інфекції директор міського відділу охорони здоров'я Олена Якименко, пише "Думська".

Одеська інфекційна лікарня omr.gov.ua

"Це може призвести до того, що люди звільняться, вони не будуть 70 кілометрів пішки ходити", – заявила Якименко.

Відзначимо, що Одеська клінічна інфекційна лікарня визначена головною госпітальної базою для лікування хворих на коронавірус у регіоні.

Міський голова Геннадій Труханов зажадав від директора міського департаменту транспорту Олександра Ілько вирішити проблему, а той, у свою чергу, зазначив, що вона виникла з тими районами області, де погані дороги.

"Сьогодні функціонують п'ять спеціальних автобусних маршрутів, які перевозять 853 співробітників різних одеських лікарень, проте не вистачає автобусів в важкодоступні райони", -– зазначив Ілько і запевнив, що виправить ситуацію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській інфекційній лікарні не вистачає лікарів і устаткування для боротьби з коронавірусом.

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