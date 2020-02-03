"Смішний провінціалізм": одесит підірвав мережу постом про українську мову

Говорити українською мовою, а не мовою російських окупантів, закликав жителів Одеси одесит в кількох поколіннях Олексій Ляшенко-Білецький.

У своєму пості в Facebook чоловік робить екскурс в історію, зробивши основний акцент на тому, що Одеса ніколи не була російським містом. А російську мову, за його словами, одеситам нав'язали переселенці з Росії. І зробити це, впевнений автор поста, у них вийшло через відсутність у одеситів самоповаги.

"Одесити, на превеликий жаль, ДОЗВОЛИЛИ московитам ЗНИЩИТИ безцінну свою культурну та мовну спадщину", – вважає автор.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову dnpr.com.ua

Справжнью "одеською мовою", за його словами, написані книги Бабеля і Катаєва. Але така мова назавжди відійшла у минуле, вважає автор поста. І додає, що багато назв передмість і околиць Одеси пішли від козацьких слів.

"Пересип, Бугаївка, Чубаївка, Куяльницькі хутори, Усатове, Нерубайське, Водяна балка, Крива балка, Бурлача балка - це все УКРАЇНСЬКІ, КОЗАЦЬКІ назви УКРАЇНСЬКИХ історичних районів Одеси та її передмість. Які існували за століття до німецької с*чки Катерини ІІ", – пише Олексій Ляшенко-Білецький.

Пізніше, за словами автора, почалася русифікація і планомірне заселення Одеського регіону "гостями" з далеких російських губерній. Тому сучасним одеситам, за словами автора, слід перестати розмовляти на колоніальному діалекті.

"Українці-одесити, досить розмовляти колоніальним діалектом! Не принижуйте своєї гідності! Російська є рідною для росіян, а для вас це ганебний смішний ПРОВІНЦІАЛІЗМ", – вважає автор поста, додаючи, що хоче ростити дітей в україномовній Одесі.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Історичний екскурс і тверда особиста позиція, викладена в пості, викликали в мережі бурхливу реакцію. Багато користувачів дякують автору за принциповість.

"Якщо буде мова, буде Україна", – впевнена Стефанія Андрейко.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

"Слава одеським патріотам!", – вторить їй Людмила Лісяна.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

"Боже мій, скільки в Одесі національностей, напевно, весь світ, але ніколи вона не була російською, респект автору. Живіть всі мирно", – пише Дмитро Гунко.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

"Хороші батьки ВАС ЗРОБИЛИ. СПАСИБІ ЇМ І ВАМ!", – пише Зоя Даник.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Знайшлося чимало і таких користувачів, хто, якщо не дорікнув автору, то зажадали проявляти повагу до всіх, незалежно від мови.

"В Одесі є багато нормальних проукраїнські налаштованих людей, які розмовляють російською, але визнають українську як державну. Пам'ятаймо про це, поважаємо їх", – пише Світлана Маркелова.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Знайшлися й ті, хто вважав за потрібне заперечити автору поста.

"Ти щось переплутав, Одесу, Миколаїв, Херсон заснувала Катерина. І потім ці землі віддали Україні. А раніше тут була турецька земля аж до південного Бугу", – пише Микола Миколаївський.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Також під постом з'явилося чимало коментарів, автори яких спробували абстрагуватися від суті питання, акцентуючи увагу на недоречність розпалювання мовного питання в принципі.

"Жили раніше не тужили, і потрібно було почати всю цю тяганину", – пише Василь Петрович.

Одесит підірвав мережу постом про українську мову Facebook Олексія Ляшенко-Білецького

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі покупець і п'яна продавщиця супермаркету "Гурман'" посварилися через українську мову. Продавщиця нахамила покупцеві і матом запропонувала йому забиратися додому і там говорити по-українськи.

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