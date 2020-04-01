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1 апреля • обновлено в 14:01
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В Одессе проходит "Юморина на удаленке": все видео фестиваля смеха

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Легендарный одесский фестиваль смеха "Юморина" впервые проходит в онлайн-режиме.

1 апреля департамент культуры и туризма Одесского городского совета запустил онлайн-трансляцию Юморины, традиционное празднование которой в этом году отменено из-за распространения коронавируса, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть онлайн-видеотрансляцию фестиваля, доскролльте страницу до конца)

Юморина в Одессе

Юморина в Одессе

omr.gov.ua

Кроме того, на странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета в Facebook 1 апреля публикуютcя различные видео- и фотосюжеты, посвященные Юморине.

"В этот год Крысы или Мыши любой желающий из любой точки мира с помощью компьютерной мыши может присоединиться к празднованию Юморины и изучить среду обитания одесского юмора", – сообщила директор департамента Татьяна Маркова.

С помощью онлайн-трансляции можно посмотреть и послушать архивные выступления известных на весь мир одесситов Романа Карцева и Михаила Жванецкого, увидеть, какой была первая одесская Юморина и как она менялась с годами, а также посмеяться над старыми и новыми шутками, рожденными в сети Интернет.

Также любой желающий может принять участие в конкурсах и получить призы.

Программа онлайн-Юморины в Одессе

Программа онлайн-Юморины в Одессе

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесскую Юморину-2019 года посетило около 100 тысяч туристов.

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Украина Одесса
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новости Одессы Юморина в Одессе
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