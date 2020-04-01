Легендарный одесский фестиваль смеха "Юморина" впервые проходит в онлайн-режиме.
1 апреля департамент культуры и туризма Одесского городского совета запустил онлайн-трансляцию Юморины, традиционное празднование которой в этом году отменено из-за распространения коронавируса, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть онлайн-видеотрансляцию фестиваля, доскролльте страницу до конца)
Юморина в Одессе
omr.gov.ua
Кроме того, на странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета в Facebook 1 апреля публикуютcя различные видео- и фотосюжеты, посвященные Юморине.
"В этот год Крысы или Мыши любой желающий из любой точки мира с помощью компьютерной мыши может присоединиться к празднованию Юморины и изучить среду обитания одесского юмора", – сообщила директор департамента Татьяна Маркова.
С помощью онлайн-трансляции можно посмотреть и послушать архивные выступления известных на весь мир одесситов Романа Карцева и Михаила Жванецкого, увидеть, какой была первая одесская Юморина и как она менялась с годами, а также посмеяться над старыми и новыми шутками, рожденными в сети Интернет.
Также любой желающий может принять участие в конкурсах и получить призы.
Программа онлайн-Юморины в Одессе
omr.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесскую Юморину-2019 года посетило около 100 тысяч туристов.
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