Головна Новини
1 квітня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі проходить "Гуморина на удальонкє": все відео фестивалю сміху

572
Читати матеріал російською

Легендарний одеський фестиваль сміху "Гуморина" вперше проходить в онлайн-режимі.

1 квітня департамент культури і туризму Одеської міської ради запустив онлайн-трансляцію Гуморини, традиційне святкування якої в цьому році скасовано через поширення коронавірусу, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися онлайн-відеотрансляцію фестивалю, доскрольте сторінку до кінця)

Гуморина в Одесі

Гуморина в Одесі

omr.gov.ua

Крім того, на сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради в Facebook 1 квітня публікуютcя різні відео- і фотосюжети, присвячені Гуморині.

"У цей рік Щура або Миші будь-який бажаючий з будь-якої точки світу за допомогою комп'ютерної миші може приєднатися до святкування Гуморини і вивчити середовище проживання одеського гумору", – повідомила директор департаменту Тетяна Маркова.

За допомогою онлайн-трансляції можна подивитися і послухати архівні виступи відомих на весь світ одеситів Романа Карцева та Михайла Жванецького, побачити, якою була перша одеська Гуморина і як вона змінювалася з роками, а також посміятися над старими і новими жартами, народженими в мережі Інтернет .

Також усі охочі можуть взяти участь в конкурсах і отримати призи.

Програма онлайн-Гуморини в Одесі

Програма онлайн-Гуморини в Одесі

omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеську Гуморину-2019 року відвідало близько 100 тисяч туристів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Гуморина в Одесі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Одеса в деталях

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги