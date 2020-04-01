В Одесі проходить "Гуморина на удальонкє": все відео фестивалю сміху

Легендарний одеський фестиваль сміху "Гуморина" вперше проходить в онлайн-режимі.

1 квітня департамент культури і туризму Одеської міської ради запустив онлайн-трансляцію Гуморини, традиційне святкування якої в цьому році скасовано через поширення коронавірусу, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися онлайн-відеотрансляцію фестивалю, доскрольте сторінку до кінця)

Гуморина в Одесі omr.gov.ua

Крім того, на сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради в Facebook 1 квітня публікуютcя різні відео- і фотосюжети, присвячені Гуморині.

"У цей рік Щура або Миші будь-який бажаючий з будь-якої точки світу за допомогою комп'ютерної миші може приєднатися до святкування Гуморини і вивчити середовище проживання одеського гумору", – повідомила директор департаменту Тетяна Маркова.

За допомогою онлайн-трансляції можна подивитися і послухати архівні виступи відомих на весь світ одеситів Романа Карцева та Михайла Жванецького, побачити, якою була перша одеська Гуморина і як вона змінювалася з роками, а також посміятися над старими і новими жартами, народженими в мережі Інтернет .

Також усі охочі можуть взяти участь в конкурсах і отримати призи.

Програма онлайн-Гуморини в Одесі omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеську Гуморину-2019 року відвідало близько 100 тисяч туристів.

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