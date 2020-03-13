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13 марта • обновлено в 15:34
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Родившегося в Одесском зоопарке тигренка впервые показали людям. Умилительное видео

1.2т
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Амурская тигрица Натали, живущая в Одесском зоопарке, впервые вывела в открытый вольер новорожденного тигренка.

Милое видео появилось на Youtube-канале Одесского зоопарка (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родившегося в Одесском зоопарке тигренка впервые показали людям

Родившегося в Одесском зоопарке тигренка впервые показали людям

Youtube / Одесский зоопарк (скрин)

Тигренок, которому пока не выбрали имя, родился у пары амурских тигров Тайгера и Натали в январе. Но увидеть малыша широкой публике разрешили лишь сейчас. Все это время он жил с матерью в вольере.

Имя тигренку дадут в конце будущего лета. А выбирать его будут голосованием среди вариантов, предложенных маленькими посетителями зоопарка. Эта давняя традиция давно полюбилась одесситам, которые с большой охотой регулярно участвуют в акции "назови малыша", предлагая имена новорожденным животным.

Как известно, амурские тигры – самые большие хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Одессы в Стамбул самолетом отправили необычный груз. Это 1180 декоративных попугаев разных пород – "волнистых", "неразлучников" и "Корелла".

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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