Амурська тигриця Наталі, яка живе в Одеському зоопарку, вперше вивела у відкритий вольєр новонародженого тигреня.

Миле відео з'явилося на Youtube-каналі Одеського зоопарку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Народженого в Одеському зоопарку тигра вперше показали людям Youtube / Одеський зоопарк (скрін)

Тигреня, якому поки не вибрали ім'я, народилося у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі в січні. Але побачити малюка широкому загалу дозволили лише зараз. Весь цей час він жив з матір'ю в вольєрі.

Ім'я тигреняті дадуть в кінці майбутнього літа. А вибирати його будуть голосуванням серед варіантів, запропонованих маленькими відвідувачами зоопарку. Ця давня традиція давно полюбилася одеситам, які з великою охотою регулярно беруть участь в акції "назви малюка", пропонуючи імена новонародженим тваринам.

Як відомо, амурські тигри – найбільші хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу.

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