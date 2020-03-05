Из Одессы отправили самолетом более тысячи попугаев. Забавное видео

Из Одессы в Стамбул самолетом отправили необычный груз. Это 1 180 декоративных попугаев разных пород – "волнистых", "неразлучников" и "Корелла".
Об этом сообщили на странице Одесской таможни в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Все птички родились на ферме предпринимателя из Николаевской области. В Стамбуле они пополнят ассортимент зоомагазинов. Как отметили в таможне, на живой товар были предоставлены необходимые ветеринарные документы.
Попугаев в специальных контейнерах поместили в грузовой отсек самолета. Для перелета их обеспечили водой и кормом.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился малыш. Чудо произошло еще в январе, но тигренка удалось увидеть только в марте.
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