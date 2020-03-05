Главная Новости
5 марта • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок. Милые фото и видео

1.5т
Читать материал на украинском

В Одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился малыш. Чудо произошло еще в январе, но малыша удалось увидеть только в марте. Все это время он жил с мамой в вольере и сейчас, когда потеплело, решил показаться людям.

Об этом сообщили на сайте одесской мэрии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Имя пока еще маленькой кошке будут выбирать голосованием. В нем могут принять участие все одесситы – обещают в зоопарке.

Амурские тигры – самые большие хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

omr.gov.ua

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

omr.gov.ua

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Хороший пацанчик) Но мамка прям какая-то недобрая. Хотя понять ее можно)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги