В Одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился малыш. Чудо произошло еще в январе, но малыша удалось увидеть только в марте. Все это время он жил с мамой в вольере и сейчас, когда потеплело, решил показаться людям.

Об этом сообщили на сайте одесской мэрии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Имя пока еще маленькой кошке будут выбирать голосованием. В нем могут принять участие все одесситы – обещают в зоопарке.

Амурские тигры – самые большие хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок omr.gov.ua

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок omr.gov.ua

В Одесском зоопарке родился амурский тигренок omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце.

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