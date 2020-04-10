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10 апреля • обновлено в 18:04
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От пневмонии умерла жительница Одесщины, которую несколько часов везли в больницу

1.1т
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Жительница Одесской области, которую в тяжелом состоянии несколько часов везли в опорную больницу в Подольске, скончалась.

Причиной её смерти стала тяжелая пневмония, пишет "Украинская служба информации".

От пневмонии умерла жительница Одесщины, которую несколько часов везли в больницу

От пневмонии умерла жительница Одесщины, которую несколько часов везли в больницу

USI

По словам начальницы облздрава Наталия Одарий-Захарьевой, пациентка была в тяжелом состоянии. В то же время по результатам анализов стало известно, что коронавирус у неё не подтвердился.

Отметим, что скорая помощь, которая везла пациентку, была неукомплектованной, аппарат искусственной вентиляции, взятый из райбольницы, по дороге отключился.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области на утро 10 апреля насчитывается 50 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Украина Одесса
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новости Одессы инфекция
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