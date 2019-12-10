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10 декабря • обновлено в 10:38
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Осень вернулась? Чем одесситов порадует погода 10 декабря

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В Одессе во вторник, 10 декабря, синоптики прогнозируют теплую и пасмурную погоду, но все же солнце, хоть и редко, но будет показываться из-за облаков. Воздух днем прогреется до +12 градусов.

Вечером температура опустится до +7. Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Весь день в Одессе будет дуть южный ветер со скоростью около 4 м/с. Влажность воздуха – от 76 до 92%. Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба.

Чем одесситов порадует погода 10 декабря

Чем одесситов порадует погода 10 декабря

odessa.online

Температура морской воды у побережья Одессы – +8 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение недели, с 10 по 14 декабря, будет прохладная погода, дожди или снег не предусматриваются. Вероятны лишь небольшие осадки в субботу днем.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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