Осень вернулась? Чем одесситов порадует погода 10 декабря

В Одессе во вторник, 10 декабря, синоптики прогнозируют теплую и пасмурную погоду, но все же солнце, хоть и редко, но будет показываться из-за облаков. Воздух днем прогреется до +12 градусов.

Вечером температура опустится до +7. Об этом сообщает sinoptik.ua.

Весь день в Одессе будет дуть южный ветер со скоростью около 4 м/с. Влажность воздуха – от 76 до 92%. Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба.

Чем одесситов порадует погода 10 декабря odessa.online

Температура морской воды у побережья Одессы – +8 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение недели, с 10 по 14 декабря, будет прохладная погода, дожди или снег не предусматриваются. Вероятны лишь небольшие осадки в субботу днем.

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