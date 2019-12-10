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10 грудня • оновлено в 10:38
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Осінь повернулася? Чим одеситів порадує погода 10 грудня

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В Одесі у вівторок, 10 грудня, синоптики прогнозують теплу і похмуру погоду, але все ж сонце, хоч і рідко, але буде показуватися з-за хмар. Повітря вдень прогріється до +12 градусів.

Увечері температура опуститься до +7. Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Весь день в Одесі буде дути північний вітер зі швидкістю близько 4 м/с. Вологість повітря – від 76 до 92%. Атмосферний тиск – 758 мм ртутного стовпа.

Чим одеситів порадує погода 10 грудня

Чим одеситів порадує погода 10 грудня

odessa.online

Температура морської води біля узбережжя Одеси – +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Києві протягом тижня, з 10 по 14 грудня, буде прохолодна погода, дощі або сніг не передбачаються. Вірогідні лише невеликі опади в суботу вдень.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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