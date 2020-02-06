Одесса и ее сыновья: легендарного клоуна выдвинули на почетную награду

Статус "Почетного гражданина Одессы" хотят вручить легендарному одесскому юмористу, клоуну и музыканту Георгию Делиеву.

Ходатайствовать о присвоении награды народному артисту Украины намерен мэр города Геннадий Труханов, который заявил об этом на сессии городского совета 6 февраля, пишет Odessa.online (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Градоначальник вручил Делиеву почётный знак Одесского городского головы “За заслуги перед городом” в честь 60-летнего юбилея.

Отметим, что представление должна утвердить особая комиссия, а окончательное решение будут принимать народные депутаты.

Кроме Герогия Делиева знак отличия городского головы также получила народная артистка Ольга Оганезова. После награждения она исполнила отрывок из "Песни об Одессе", которая является гимном города. Делиев, в свою очередь, пообещал и далее служить родному городу "верой и правдой".

Легендарного клоуна выдвинули на почетную награду odessa.online

Как известно, Георгий Делиев является основателем и художественным руководителем комик-труппы "Маски-шоу" и знаменитым клоуном-мимом. Также он основал в Одессе Дом клоунов и международный фестиваль клоунов "Комедиада".

Легендарного клоуна выдвинули на почетную награду odessa.online

Легендарного клоуна выдвинули на почетную награду odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе очевидцы спасли тонущего экстремала, который решил искупаться в шторм. Молодому мужчине очень повезло, что рядом оказались трезвые люди, без проволочек пришедшие ему на помощь.

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