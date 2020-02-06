Одеса та її сини: легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

Статус "Почесного громадянина Одеси " хочуть вручити легендарному одеському гумористу, клоуну і музиканту Георгію Делієву.

Клопотати про присвоєння нагороди народному артисту України має намір мер міста Геннадій Труханов, який заявив про це на сесії міської ради 6 лютого, пише Odessa.online (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Градоначальник вручив Делієву почесний знак Одеського міського голови "За заслуги перед містом" в честь 60-річного ювілею.

Відзначимо, що тепер слово за спеціальною комісією, а остаточне рішення прийматимуть народні депутати.

Крім Герогія Делієва відзнаку міського голови також отримала народна артистка Ольга Оганезова. Після нагородження вона виконала уривок з "Пісні про Одесу", яка є гімном міста. Делієв, в свою чергу, пообіцяв і далі служити рідному місту "вірою і правдою".

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду odessa.online

Як відомо, Георгій Делієв є засновником і художнім керівником комік-трупи "Маски-шоу" і знаменитим клоуном-мімом. Також він заснував в Одесі Будинок клоунів і міжнародний фестиваль клоунів "Комедіада".

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду odessa.online

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі очевидці врятували потопаючого екстремала, який вирішив скупатися в шторм. Молодому чоловікові дуже пощастило, що поруч опинилися тверезі люди, без зволікань прийшли йому на допомогу.

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