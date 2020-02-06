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7 лютого • оновлено в 09:14
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Одеса та її сини: легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

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Статус "Почесного громадянина Одеси " хочуть вручити легендарному одеському гумористу, клоуну і музиканту Георгію Делієву.

Клопотати про присвоєння нагороди народному артисту України має намір мер міста Геннадій Труханов, який заявив про це на сесії міської ради 6 лютого, пише Odessa.online (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Градоначальник вручив Делієву почесний знак Одеського міського голови "За заслуги перед містом" в честь 60-річного ювілею.

Відзначимо, що тепер слово за спеціальною комісією, а остаточне рішення прийматимуть народні депутати.

Крім Герогія Делієва відзнаку міського голови також отримала народна артистка Ольга Оганезова. Після нагородження вона виконала уривок з "Пісні про Одесу", яка є гімном міста. Делієв, в свою чергу, пообіцяв і далі служити рідному місту "вірою і правдою".

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

odessa.online

Як відомо, Георгій Делієв є засновником і художнім керівником комік-трупи "Маски-шоу" і знаменитим клоуном-мімом. Також він заснував в Одесі Будинок клоунів і міжнародний фестиваль клоунів "Комедіада".

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

odessa.online

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

Легендарного клоуна висунули на почесну нагороду

odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі очевидці врятували потопаючого екстремала, який вирішив скупатися в шторм. Молодому чоловікові дуже пощастило, що поруч опинилися тверезі люди, без зволікань прийшли йому на допомогу.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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