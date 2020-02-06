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7 февраля • обновлено в 08:05
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Одессу накрыло первым снегом: лучшие фото

1.1т
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В ночь на 6 февраля в Одессе выпал первый за нынешнюю зиму снег.

Снегопад, продолжавшийся несколько часов, закончился утром. Общественный транспорт ходит исправно, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото зимней Одессы, доскролльте страницу до конца).

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Дороги в городе в основном расчищены.

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Синоптики прогнозируют вечером 6 февраля дальнейшее ухудшение погоды: понижение температуры до 4°С мороза и мокрый снег.

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Первый снег в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально теплой зимы одесситы даже в январе ходили в шортах и футболках

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Место
Украина Одесса
Теги
фотографии новости Одессы
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