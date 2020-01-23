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23 января • обновлено в 14:09
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/ Одесса в деталях

Названо точное число жителей Одессы и области

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Численность наличного населения Одесской области на 1 декабря 2019 года составила 2 миллиона 347 тысяч 900 человек.

При этом по данным муниципалитета, численность населения Одессы – 1 млн 15 тыс. 615 человек. Эта цифра увеличилась за 2019 год на 2 456 человек, преимущественно за счет мигрантов. Данные о численности населения представил на пресс-конференции Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подсчитана численность населения по всем регионам

Подсчитана численность населения по всем регионам

Кабинет министров Украины

Всего, по его данным, численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составила 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20 млн 9 тысяч женщин, а 17 млн 280 тысяч мужчин.

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Отметим, что эти данные по оценке численности населения охватывают не все регионы Украины. Отсутствуют цифры по временно оккупированным территориям АР Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Подсчитана численность населения по всем регионам

Подсчитана численность населения по всем регионам

Кабинет министров Украины

Подсчитана численность населения по всем регионам

Подсчитана численность населения по всем регионам

Кабинет министров Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Украине стартовала пробная перепись населения.

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Место
Украина Одесса
Теги
население новости Одессы
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