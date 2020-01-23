Названо точное число жителей Одессы и области

Численность наличного населения Одесской области на 1 декабря 2019 года составила 2 миллиона 347 тысяч 900 человек.

При этом по данным муниципалитета, численность населения Одессы – 1 млн 15 тыс. 615 человек. Эта цифра увеличилась за 2019 год на 2 456 человек, преимущественно за счет мигрантов. Данные о численности населения представил на пресс-конференции Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подсчитана численность населения по всем регионам Кабинет министров Украины

Всего, по его данным, численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составила 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20 млн 9 тысяч женщин, а 17 млн 280 тысяч мужчин.

Отметим, что эти данные по оценке численности населения охватывают не все регионы Украины. Отсутствуют цифры по временно оккупированным территориям АР Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Подсчитана численность населения по всем регионам Кабинет министров Украины

Подсчитана численность населения по всем регионам Кабинет министров Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Украине стартовала пробная перепись населения.

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