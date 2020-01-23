Названо точну кількість жителів Одеси і області

Чисельність наявного населення Одеської області станом на 1 грудня 2019 року становила 2 мільйона 347 тисяч 900 чоловік.

При цьому за даними муніципалітету, чисельність населення Одеси – 1 млн 15 тис. 615 осіб. Ця цифра збільшилась за 2019 рік на 2 456 осіб, переважно за рахунок мігрантів. Дані про чисельність населення представив на пресконференції Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Підрахована чисельність населення по всіх регіонах Кабінет Міністрів України

Всього, за його даними, чисельність населення України на 1 грудня 2019 року склала 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20 млн 9 тисяч жінок, а 17 млн 280 тисяч чоловіків.

Відзначимо, що ці дані з оцінки чисельності населення охоплюють не всі регіони України. Відсутні цифри по тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя та частині Донеччини та Луганщини.

Підрахована чисельність населення по всіх регіонах Кабінет Міністрів України

Підрахована чисельність населення по всіх регіонах Кабінет Міністрів України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року в Україні стартувала пробний перепис населення.

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