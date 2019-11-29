Шторм вынес на пляж Одессы жуткую находку: фото

В пригороде Одессы ночной шторм выбросил на побережье трупы двух дельфинов.

Инцидент произошел в поселке Бурлачья Балка в районе Рыбного порта, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дельфины лежали на расстоянии примерно пятидесяти метров друг от друга.

На одесское побережье выбросило мертвых дельфинов

Туши для утилизации, как всегда в таких случаях, намерены забрать представители общественной организации "Дельфины Черного и Азовского морей".

На одесское побережье выбросило мертвых дельфинов

На одесское побережье выбросило мертвых дельфинов

На одесское побережье выбросило мертвых дельфинов

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черном море самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша. Сеть растрогало трогательное видео.

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