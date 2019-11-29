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30 листопада • оновлено в 11:12
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/ Одеса в деталях

Шторм виніс на пляж Одеси моторошну знахідку: фото

14.6т
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У передмісті Одеси нічний шторм викинув на узбережжя трупи двох дельфінів.

Інцидент трапився в селищі Бурлача Балка в районі Рибного порту, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

Дельфіни лежали на відстані приблизно п'ятдесяти метрів одне від одного.

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

На одеське узбережжя викинуло мертвих дельфінів

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Чорному морі самиця дельфіна подякувала рибалкам за порятунок дитинчати. Мережу зворушило відео.

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Місце
Україна Одеса
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