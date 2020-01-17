Люди были обречены: обнародованы результаты расследования пожара в Одессе

Люди, погибшие 4 декабря при пожаре в здании "дома Асвадурова", где располагался одесский колледж экономики и права, фактически были обречены.
В официальном отчете комиссии Кабинета министров о причинах пожара указаны шокирующие подробности халатности администрации колледжа: в частности: замурованный выход, ручная сигнализация, легковоспламеняющаяся "вагонка" и полное отсутствие огнетушителей. Отчет комиссии обнародовал Апостроф" (чтобы посмотреть фото документа, доскролльте страницу до конца).
Сгоревший дом Асвадурова в Одессе
Odessa.online
Согласно выводам правительственной комиссии, причиной пожара, унесшего жизни 16 человек, стало возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя.
Эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.
Более всего распространению огня способствовала обшивка стен: легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. В последний раз проверка здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводилась в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но это так и не было сделано.
Были проблемы у колледжа и в электрощитовой: там находились фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой, которая позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.
Последствия пожара в одесском колледже
ГСЧС Украины
Также в здании были большие проблемы с пожарной сигнализацией.
"Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. Здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которая приводилась в действие в ручном режиме путем нажатия на кнопку, которая находилась возле места вахтера на первом этаже", – говорится в тексте отчета.
А огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.
В итоге комиссия пришла к выводу, что трагедия произошла из-за того, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности.
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Пожар в одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года во время занятий. В нем погибли 16 человек.
В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть Физико-химического института им. Богацкого, Археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
OBOZREVATEL узнал, как живут близкие погибших при пожаре спустя месяц после трагедии.
Позднее полиция установила еще одного виновного в трагедии: женщину-завхоза, которая халатно отнеслась к своим обязанностям. Ее посадили под домашний арест.
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