Люди были обречены: обнародованы результаты расследования пожара в Одессе

Люди, погибшие 4 декабря при пожаре в здании "дома Асвадурова", где располагался одесский колледж экономики и права, фактически были обречены.

В официальном отчете комиссии Кабинета министров о причинах пожара указаны шокирующие подробности халатности администрации колледжа: в частности: замурованный выход, ручная сигнализация, легковоспламеняющаяся "вагонка" и полное отсутствие огнетушителей. Отчет комиссии обнародовал Апостроф" (чтобы посмотреть фото документа, доскролльте страницу до конца).

Сгоревший дом Асвадурова в Одессе Odessa.online

Согласно выводам правительственной комиссии, причиной пожара, унесшего жизни 16 человек, стало возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя.

Эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.

Более всего распространению огня способствовала обшивка стен: легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. В последний раз проверка здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводилась в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но это так и не было сделано.

Были проблемы у колледжа и в электрощитовой: там находились фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой, которая позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.

Последствия пожара в одесском колледже ГСЧС Украины

Также в здании были большие проблемы с пожарной сигнализацией.

"Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. Здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которая приводилась в действие в ручном режиме путем нажатия на кнопку, которая находилась возле места вахтера на первом этаже", – говорится в тексте отчета.

А огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.

В итоге комиссия пришла к выводу, что трагедия произошла из-за того, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности.

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

Отчет комиссии Кабмина о причинах пожара в Одессе

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