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17 січня • оновлено в 17:45
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Люди були приречені: оприлюднено результати розслідування пожежі в Одесі

8.4т
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Люди, які загинули 4 грудня під час пожежі в будинку Асвадурова, де розташовувався одеський коледж економіки і права, фактично були приречені.

В офіційному звіті комісії Кабінету міністрів про причини пожежі озвучені шокуючі подробиці недбалості адміністрації коледжу: зокрема, замурований вихід, ручна сигналізація, легкозаймиста вагонка та повна відсутність вогнегасників. Звіт комісії оприлюднив "Апостроф" (щоб подивитися фото документа, доскрольте сторінку до кінця).

Згорілий будинок Асвадурова в Одесі

Згорілий будинок Асвадурова в Одесі

Odessa.online

Згідно з висновками урядової комісії, причиною пожежі, що забрала життя 16 людей, став спалах побутового електрообладнання, ймовірно, обігрівача.

Евакуація студентів та працівників навчального закладу з третього поверху ускладнювалася тим, що один із двох виходів з поверху було зачинено. Більше того, сама будівля коледжу мала три виходи, але один із них був замурований.

Найбільше розповсюдженню вогню сприяла обшивка стін: легкозаймиста вагонка. Востаннє перевірка будівлі коледжу щодо пожежної безпеки проводилася у 2014 році. Тоді перевіряльники від ДСНС рекомендували керівництву навчального закладу замінити обшивку, але це так і не було зроблено.

Коледж мав проблеми і в електрощитовій: там були порцелянові запобіжники, один із яких був обладнаний перемичкою, що дозволяла значно збільшувати навантаження на електромережу.

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

ДСНС України

Також у будівлі були труднощі з пожежною сигналізацією.

"Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в автоматичному режимі була відсутня. Будівля обладнана застарілою системою оповіщення типу "ревун", яка вводилася в дію в ручному режимі шляхом натискання на кнопку, що була біля місця вахтера на першому поверсі", – повідомляється у тексті звіту.

А вогнегасники і пожежні багри слідчі знайшли під ліжком і за шафою в кабінеті коменданта коледжу, який і був відповідальним за пожежну безпеку будівлі.

В результаті комісія дійшла висновку, що трагедія трапилася через те, що керівництво і персонал коледжу свідомо допускали грубі порушення норм пожежної безпеки.

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Так, ждём отчёт хотя бы комиссию по дому профсоюзов
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