Люди були приречені: оприлюднено результати розслідування пожежі в Одесі

Люди, які загинули 4 грудня під час пожежі в будинку Асвадурова, де розташовувався одеський коледж економіки і права, фактично були приречені.
В офіційному звіті комісії Кабінету міністрів про причини пожежі озвучені шокуючі подробиці недбалості адміністрації коледжу: зокрема, замурований вихід, ручна сигналізація, легкозаймиста вагонка та повна відсутність вогнегасників. Звіт комісії оприлюднив "Апостроф" (щоб подивитися фото документа, доскрольте сторінку до кінця).
Згорілий будинок Асвадурова в Одесі
Odessa.online
Згідно з висновками урядової комісії, причиною пожежі, що забрала життя 16 людей, став спалах побутового електрообладнання, ймовірно, обігрівача.
Евакуація студентів та працівників навчального закладу з третього поверху ускладнювалася тим, що один із двох виходів з поверху було зачинено. Більше того, сама будівля коледжу мала три виходи, але один із них був замурований.
Найбільше розповсюдженню вогню сприяла обшивка стін: легкозаймиста вагонка. Востаннє перевірка будівлі коледжу щодо пожежної безпеки проводилася у 2014 році. Тоді перевіряльники від ДСНС рекомендували керівництву навчального закладу замінити обшивку, але це так і не було зроблено.
Коледж мав проблеми і в електрощитовій: там були порцелянові запобіжники, один із яких був обладнаний перемичкою, що дозволяла значно збільшувати навантаження на електромережу.
Наслідки пожежі в одеському коледжі
ДСНС України
Також у будівлі були труднощі з пожежною сигналізацією.
"Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в автоматичному режимі була відсутня. Будівля обладнана застарілою системою оповіщення типу "ревун", яка вводилася в дію в ручному режимі шляхом натискання на кнопку, що була біля місця вахтера на першому поверсі", – повідомляється у тексті звіту.
А вогнегасники і пожежні багри слідчі знайшли під ліжком і за шафою в кабінеті коменданта коледжу, який і був відповідальним за пожежну безпеку будівлі.
В результаті комісія дійшла висновку, що трагедія трапилася через те, що керівництво і персонал коледжу свідомо допускали грубі порушення норм пожежної безпеки.
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Звіт комісії Кабміну про причини пожежі в Одесі
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Пожежа в одеському коледжі почалася вранці 4 грудня 2019 року під час занять. У пожежі загинули 16 осіб.
В будинку Асвадурова, крім коледжу, розміщувалися Інститут біології південних морів, частина Фізико-хімічного інституту ім. Богацького, Археологічний інститут, БТІ та комерційні підприємства.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій з благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС по Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
OBOZREVATEL дізнався, як живуть близькі загиблих під час пожежі через місяць після трагедії.
Пізніше поліція встановила ще одного винного у трагедії: жінку-завгоспку, яка недабло поставилася до своїх обов'язків. Її посадили під домашній арешт.
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