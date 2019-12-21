Пожар в одесском колледже: состоялись громкие увольнения

В Одесской области в связи с неудовлетворительной работой службы во время пожара в колледже, где погибли 16 человек, уволены начальник местного Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций, генерал-майор Виктор Федорчак и его заместитель, полковник Михаил Вовк.

На должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Генерал-майор Виктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря, но информация об этом появилась лишь вечером в пятницу, 20 декабря.

Новый начальник одесского управления ГСЧС Вадим Шулюк od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы избежать увольнения, генерал Федорчак сбежал в декрет.

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