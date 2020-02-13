Паника из-за корабля из Китая в Одессе: медики сделали заявление

Члены экипажа прибывшего 13 февраля в порт Одессы корабля "CMA CGM URAL", перед этим находившегося в Китае, не больны коронавирусом.

Предельный инкубационный период, во время которого могло развиться заболевание, уже закончился, сообщили OBOZREVATEL в Одесском областном лабораторном центре Министерства охраны здоровья.

В Одессе паникуют из-за корабля из Китая znaj.ua

Ранее вероятный коронавирус на корабле живо обсуждали в СМИ и соцсетях, так как появилась информация, что некоторые члены экипажи больны и имеют высокую температуру.

"У членов экипажа нет подозрения на коронавирус. Были зафиксированы только случаи заболевания ОРВИ. Судно вышло из последнего порта Китая 16 января 2020 года.

До прибытия в Украину судно осуществляло заходы в порты Египта, Ливана, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие у них признаков коронавирусной инфекции. Ничего не было обнаружено", – рассказали в лабораторном центре.

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирусом 2019n-CoV и учитывая срок в 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также принимая во внимание проверки членов экипажа в предыдущих портах, эпидемиологическая ситуация на судне является благополучной", – подчеркнули специалисты.

Вместе с тем, после прихода судна в Одессу, все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения. Также будут проведены все лабораторные исследования и тесты на коронавирус.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесский отель из-за боязни коронавируса запретил сдавать номера китайцам.

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