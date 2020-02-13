Паніка через корабель з Китаю в Одесі: медики зробили заяву

Члени екіпажу корабля "CMA CGM URAL", що прибув 13 лютого в порт Одеси, а перед цим перебував у Китаї, не хворі на коронавірус.

Граничний інкубаційний період, під час якого могло розвинутися захворювання, вже закінчився, повідомили OBOZREVATEL в Одеському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

В Одесі панікують через корабель з Китаю znaj.ua

Раніше ймовірний коронавірус на кораблі жваво обговорювали в ЗМІ і соцмережах, так як з'явилася інформація, що деякі члени екіпажі хворі і мають високу температуру.

"У членів екіпажу немає підозри на коронавірус. Були зафіксовані тільки випадки захворювання на ГРВІ. Судно вийшло з останнього порту Китаю 16 січня 2020 року.

До прибуття в Україну судно здійснювало заходи в порти Єгипту, Лівану, Туреччини та Румунії. У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак коронавірусної інфекції. Нічого не було виявлено", – розповіли в лабораторному центрі.

"З огляду на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання на коронавірус 2019n-CoV і з огляду на термін в 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеси, а також беручи до уваги перевірку членів екіпажу в попередніх портах, епідеміологічна ситуація на судні є благополучною" , – підкреслили фахівці.

Разом з тим, після приходу судна в Одесу, всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг і в разі підозри будуть спрямовані в спеціальні медичні заклади. Також будуть проведені всі лабораторні дослідження і випробування на коронавірус.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеський готель через острах на коронавірус заборонив здавати номери китайцям.

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