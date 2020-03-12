В четверг, 12 марта, в Одессе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха - до +18 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Скорость западного ветра составит 12 м/с. Атмосферное давление – 760 мм рутного столба.

Температура морской воды у побережья Одессы - +8.

Какой будет погода в Одессе 12 марта: синоптики дали прогноз meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, дожди в Украине прекратятся. В ближайшие сутки погода в стране будет преимущественно солнечной и сухой.

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