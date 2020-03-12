В четверг, 12 марта, в Одессе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха - до +18 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Скорость западного ветра составит 12 м/с. Атмосферное давление – 760 мм рутного столба.
Температура морской воды у побережья Одессы - +8.
Какой будет погода в Одессе 12 марта: синоптики дали прогноз
meteo.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, дожди в Украине прекратятся. В ближайшие сутки погода в стране будет преимущественно солнечной и сухой.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!