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12 березня • оновлено в 06:51
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Якою буде погода в Одесі 12 березня: синоптики дали прогноз

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У четвер, 12 березня, в Одесі очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря - до +18 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Швидкість західного вітру складе 12 м/с. Атмосферний тиск – 760 мм рутного стовпа.

Температура морської води біля узбережжя Одеси - +8.

Якою буде погода в Одесі 12 березня: синоптики дали прогноз

Якою буде погода в Одесі 12 березня: синоптики дали прогноз

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дощі в Україні припиняться. У найближчу добу погода в країні буде переважно сонячною і сухою.

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Автор
Михайло Бардін
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