Из Одессы запустят авиарейс в Тбилиси: когда и сколько будет стоить

Из Одессы в Тбилиси запустят прямой авиарейс. Он будет работать с 28 мая по 4 октября этого года.

Об этом сообщили на странице украинского бюджетного перевозчика SkyUp Airlines в Facebook.

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Билеты уже в продаже. Их минимальная стоимость без багажа в одну сторону составляет 1289 грн. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Из Одессы запустят авиарейс в Тбилиси SkyUp Airlines/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поздно вечером 15 января из-за тумана не могли приземлиться 4 самолета: WizzAir рейсом из Братиславы, Turkish Airlines из Стамбула, Azur Air из Шарм-эш-Шейха, а также Ryanair из Познани.

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