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16 січня • оновлено в 15:48
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З Одеси запустять авіарейс в Тбілісі: коли і скільки буде коштувати

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З Одеси в Тбілісі запустять прямий авіарейс. Він буде працювати з 28 травня по 4 жовтня цього року.

Про це повідомили на сторінці українського бюджетного перевізника SkyUp Airlines в Facebook.

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Квитки вже у продажу. Їх мінімальна вартість без багажу в одну сторону становить 1289 грн. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – по четвергах і неділях.

З Одеси запустять авіарейс в Тбілісі

З Одеси запустять авіарейс в Тбілісі

SkyUp Airlines / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пізно ввечері 15 січня через туману не могли приземлитися 4 літаки : WizzAir рейсом з Братислави, Turkish Airlines зі Стамбула, Azur Air з Шарм-еш-Шейха, а також Ryanair з Познані.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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