Из Одессы в Италию летом откроется новый авиарейс. Он свяжет украинский город с небольшим местечком Ламеция-Терме, которое расположено на юге Апеннинского полуострова.

Об этом сообщили на официальном сайте украинской авиакомпании SkyUp Airlines, которая будет осуществлять перевозки.

Полеты будут совершать раз в неделю, по средам. Первый рейс намечен на 3 июня, а последний на 30 сентября. Минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа – 2084 грн.

Из Одессы запустят новый авиарейс в Италию 24 канал

SkyUp Airlines - украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту "Борисполь". Сейчас парк компании насчитывает 10 самолетов Boeing-737.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,в Одессе аварийно приземлился самолет из Стамбула. Причиной аварийной посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines стал сильный боковой ветер.

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