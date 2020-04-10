Из больницы в Одессе сбежала женщина с подозрением на коронавирус

Одесса в деталях 18:14, 10.04.2020

Из Одесской инфекционной больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус.

Вернувшаяся из Турции паромом в составе группы из 35 человек девушка находилась в зоне обсервации в санатории "Куяльник". Об этом сообщил на брифинге глава Одесской ОГА Максим Куцый, пишет OBOZREVATEL.

Из больницы в Одессе сбежала женщина с подозрением на коронавирус
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8 апреля всей группе сделали экспресс-тест на коронавирус. У трех человек он показал положительный результат и людей отвезли в инфекционную больницу.

“Из-за ухудшения состояния здоровья трое граждан из обсервации были госпитализированы в инфекционную больницу. Но одна из них самовольно покинула больницу после того, как у нее взяли тесты. Этим делом занимается полиция”, – рассказал Куцый.

Девушка на попутном транспорте уехала домой в Киевскую область..

Начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех сообщил, что киевские правоохранители проинформированы о случившемся и уже составили в отношении неё административный протокол.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ОГА предложили запретить одесситам выходить по субботам и воскресеньям.

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