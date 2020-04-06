В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами: они уже на обсервации

В Одессу из Турции прибыли 35 граждан Украины. Паром сообщением "Карасу–Черноморск" прибыл в морской торговый порт Черноморска утром 6 апреля.

Вернуться домой украинцам помогли дипломаты Генконсульства Украины в Стамбуле, сообщается на Facebook-странице Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Первыми на паром поднялись медики. Они провели мониторинг состояния здоровья пассажиров и экипажа, не выявив "подозрительных" симптомов. Затем пограничники начали оформлять прибывших. Согласно решению Кабмина, все они обязаны пройти 2-недельную обсервацию, о чем подписаны соответствующие соглашения.

Далее пассажиров парома в сопровождении полиции доставили к базе обсервации, где за состоянием их здоровья будут следить врачи. Где именно прибывшие пройдут обсервацию, не уточняется.

Напомним, одной из баз обсервации в Одессе является санаторий "Куяльник".

Как известно, с 6-го апреля в Украине ужесточен карантин в связи с пандемией COVID-19.

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

В Одессу из Турции прибыл паром с украинцами Южное региональное управление ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бойцы Национальной гвардии взяли под охрану территорию санатория "Куяльник", где пребывают на обсервации граждане, вернувшиеся из-за границы.

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