Останні 15 років Україна перебуває в постійному політичному хаосі, одним з підсумків якого стало те, що Крим віддали "просто так". При цьому зміна влади нічого не змінює, оскільки люди, які потрапляють в політику, починають творити цинічні справи.

А от проблеми нинішньої влади криються зовсім не в молодому президентові Володимиру Зеленському ...

OBOZREVATEL ексклюзивно поспілкувався з легендарним одеським коміком, сценаристом, режисером, актором, художником, музикантом (і не тільки) Георгієм Делієвим, який нещодавно відзначив 60-річний ювілей і готується стати "Почесним громадянином Одеси".

В інтерв'ю він не залишився осторонь актуальних і злободенних питань порядку денного, розповівши що думає про анексію Криму, про виступ українців в Росії і росіян в Україні, про своє ставлення до влади української, влади в цілому і не тільки.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Ми називали речі своїми іменами і це було смішно

Тема політики для Делієва виявилася не новою. В далеких "нульових" він отримав власний політичний досвід і навіть заснував партію, яка проіснувала всього місяць.

– Називалася вона "Сатирико-демократична партія України". Ми місяць проіснували, навіть не встигли її зареєструвати. Але встигли провести кілька божевільних абсолютно акцій. Зібрали прес-конференцію, на якій виклали свою програму і стали називати речі своїми іменами. Мовляв, треба узаконити хабарі, треба пришивати хабарникам ще одну руку, щоб люди розуміли, кому і скільки треба давати хабарів. Треба ліки видавати корупціонерам. Те, про що завжди всі знають, але про це мовчать офіційно – ми про це заявили і було смішно. Потім ще була акція – біля Ради ми роздавали ліки депутатам – "антікоррупцин", "антіжаднін" і так далі.

Цей політичний досвід, каже Делієв, раз і назавжди переконав його, що політика йому не цікава в принципі. І недавній приголомшливий політичний успіх його екс-"колеги по цеху" Володимира Зеленського ніяк на цю думку не вплинув.

– Якось вітався з Кучмою, один раз Порошенко бачив на якійсь вечірці, а Вову Зеленського я знаю дуже давно, ще навіть до "Вечірнього кварталу", коли вони ще були командою КВН. Він, як людина, мені імпонує. І, як мені здається, проблема сьогоднішньої влади не в ньому особисто. Там, по-моєму, в уряд дуже багато людей набрали, які не є компетентними в тих областях і посадах, на які їх призначили. У них зовсім немає досвіду. Вони не знають, що робити, тому такий хаос існує в управлінні. Але країна вже напевно років 15 знаходиться в такому активному хаосі, просто він змінює своє забарвлення, цей хаос. Тому я не дивуюся дурним всяким речам, які відбуваються в нашій країні.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Однією з найбільш "дурних дурниць", за словами Делієва, стала втрата Україною Криму. Але дурість ця – не провина громадян, впевнений комік.

– Я особисто Крим не віддавав. Ось, якщо б мене запитали – віддати Крим Росії? Я б сказав – не віддавати. Раніше я приїздив до Криму регулярно, виступав там, поки його не відібрали, поки його не віддали. А його ж віддали, здали просто. Хтось отримав гроші, хтось ще щось, але його ж віддали мирним абсолютно шляхом. І от я особисто тепер не можу нічого зробити. Я б хотів повернути Крим Україні, але не можу.

80% політиків - це негідники

Після 2014 року Георгій Делієв перестав їздити виступати в Росію. І багато через це втратив, в тому числі, матеріально.

– Після того, як все почалося, я не їздив в Росію виступати. Це не те, щоб принципова моя позиція, але просто нам це не потрібно. Звичайно, ми багато втратили матеріально, в тому числі. Але перш за все, артист втрачає, коли він не може дарувати радість людям. А ми не можемо цього робити, тому що існує геополітичний конфлікт цей.

Російсько-український конфлікт затіяли політики, які в більшості своїй – негідники, впевнений Делієв.

– 80% політиків – вони негідники. Спочатку як тільки людина потрапляє в політику, вона втрачає своє обличчя і дуже складно там залишитися порядним. Політична ситуація – вона змушує людей вчиняти по відношенню до інших людей егоїстично. Політика – це взагалі прояв егоїзму на дуже високому рівні, коли в результаті нахабства, якоїсь дурниці або нелюдяності страждає величезна кількість людей. Тому я намагаюся взагалі не вникати в політичні справи. Крім того, це ще й шкідливо для психіки, а мені її потрібно зберігати. Розум повинен бути чистим, щоб я міг щось людям донести. Тому мені протипоказано вникати в ці конфлікти і ставати на чийсь бік.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Заборонити всім українським артистам гастролювати в Росії – на цю ініціативу Делієв дивиться, як на чергову дурість. Каже, це нічого не принесе ні країні, ні людям, а лише посилить глобальну депресію. А ті російські виконавці, хто публічно підтримує анексію Криму, не повинен потім дивуватися, чому їх не пускають в Україну.

– Я вже сказав, що в країні, на мій погляд, відбуваються дуже безглузді речі, особливо протягом останніх 15 років. Тобто, відбувається дурість за дурістю. І ось ця заборона – заборона на гастролі українських артистів в Росії – це чергова безглуздість, яка вводить в ще більшу депресію всю країну. Але якщо людина сама провокує конфлікт, особливо артист – це огидно. Не знаю, хто і що там говорить, але публічна підтримка анексії Криму артистами – це провокація. Артист повинен бути нейтральним, нести якісь загальнолюдські цінності, а не розпалювати ось цю агресію.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

"Розпалювання і нагнітання" відбувається у всьому світі і по всіх фронтах. Але, абстрагуючись від цього, Делієв намагається бути тим, хто він є – людиною і артистом з великої літери. Він виношує творчі ідеї, як, наприклад, відродити легендарні "Маски" в форматі телешоу, будує плани і просто продовжує радіти життю.

– Зараз у мене буде контракт з ICTV. Це буде серіал, в якому я буду грати головну роль. Другий сезон Юрчишиних, я знову буду Ніка грати. Так, я б хотів відродити "Маски шоу" в телевізійному форматі. У мене є кілька сценаріїв, це готові пілотні сценарії. Але поки немає такої можливості.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

При цьому, Делієв не бажав би Одесі кращих городян, а одеситам – кращого міста.

– Одеса розвивається в кращу сторону. Багато міст приходять швидше в занепад, ніж розвиваються. Але наше місто рухається вперед. Єдине, все-таки неминуча тенденція стирання історичного обличчя міста. Але це в усіх містах старих таке відбувається.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

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