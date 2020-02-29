Головна Новини
29 лютого • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Георгій Делієв: Крим Україна здала просто так, а Зеленський – не корінь проблем. Ексклюзивне інтерв'ю

5.8т
Читати матеріал російською

Останні 15 років Україна перебуває в постійному політичному хаосі, одним з підсумків якого стало те, що Крим віддали "просто так". При цьому зміна влади нічого не змінює, оскільки люди, які потрапляють в політику, починають творити цинічні справи.

А от проблеми нинішньої влади криються зовсім не в молодому президентові Володимиру Зеленському ...

OBOZREVATEL ексклюзивно поспілкувався з легендарним одеським коміком, сценаристом, режисером, актором, художником, музикантом (і не тільки) Георгієм Делієвим, який нещодавно відзначив 60-річний ювілей і готується стати "Почесним громадянином Одеси".

В інтерв'ю він не залишився осторонь актуальних і злободенних питань порядку денного, розповівши що думає про анексію Криму, про виступ українців в Росії і росіян в Україні, про своє ставлення до влади української, влади в цілому і не тільки.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Ми називали речі своїми іменами і це було смішно

Тема політики для Делієва виявилася не новою. В далеких "нульових" він отримав власний політичний досвід і навіть заснував партію, яка проіснувала всього місяць.

– Називалася вона "Сатирико-демократична партія України". Ми місяць проіснували, навіть не встигли її зареєструвати. Але встигли провести кілька божевільних абсолютно акцій. Зібрали прес-конференцію, на якій виклали свою програму і стали називати речі своїми іменами. Мовляв, треба узаконити хабарі, треба пришивати хабарникам ще одну руку, щоб люди розуміли, кому і скільки треба давати хабарів. Треба ліки видавати корупціонерам. Те, про що завжди всі знають, але про це мовчать офіційно – ми про це заявили і було смішно. Потім ще була акція – біля Ради ми роздавали ліки депутатам – "антікоррупцин", "антіжаднін" і так далі.

Новини
Про корпоратив і "танчики", спілкування з Богом та Зеленським, а також про культ батька: Вакарчук дав відверте інтерв'ю

Цей політичний досвід, каже Делієв, раз і назавжди переконав його, що політика йому не цікава в принципі. І недавній приголомшливий політичний успіх його екс-"колеги по цеху" Володимира Зеленського ніяк на цю думку не вплинув.

– Якось вітався з Кучмою, один раз Порошенко бачив на якійсь вечірці, а Вову Зеленського я знаю дуже давно, ще навіть до "Вечірнього кварталу", коли вони ще були командою КВН. Він, як людина, мені імпонує. І, як мені здається, проблема сьогоднішньої влади не в ньому особисто. Там, по-моєму, в уряд дуже багато людей набрали, які не є компетентними в тих областях і посадах, на які їх призначили. У них зовсім немає досвіду. Вони не знають, що робити, тому такий хаос існує в управлінні. Але країна вже напевно років 15 знаходиться в такому активному хаосі, просто він змінює своє забарвлення, цей хаос. Тому я не дивуюся дурним всяким речам, які відбуваються в нашій країні.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Однією з найбільш "дурних дурниць", за словами Делієва, стала втрата Україною Криму. Але дурість ця – не провина громадян, впевнений комік.

– Я особисто Крим не віддавав. Ось, якщо б мене запитали – віддати Крим Росії? Я б сказав – не віддавати. Раніше я приїздив до Криму регулярно, виступав там, поки його не відібрали, поки його не віддали. А його ж віддали, здали просто. Хтось отримав гроші, хтось ще щось, але його ж віддали мирним абсолютно шляхом. І от я особисто тепер не можу нічого зробити. Я б хотів повернути Крим Україні, але не можу.

80% політиків - це негідники

Після 2014 року Георгій Делієв перестав їздити виступати в Росію. І багато через це втратив, в тому числі, матеріально.

– Після того, як все почалося, я не їздив в Росію виступати. Це не те, щоб принципова моя позиція, але просто нам це не потрібно. Звичайно, ми багато втратили матеріально, в тому числі. Але перш за все, артист втрачає, коли він не може дарувати радість людям. А ми не можемо цього робити, тому що існує геополітичний конфлікт цей.

Російсько-український конфлікт затіяли політики, які в більшості своїй – негідники, впевнений Делієв.

– 80% політиків – вони негідники. Спочатку як тільки людина потрапляє в політику, вона втрачає своє обличчя і дуже складно там залишитися порядним. Політична ситуація – вона змушує людей вчиняти по відношенню до інших людей егоїстично. Політика – це взагалі прояв егоїзму на дуже високому рівні, коли в результаті нахабства, якоїсь дурниці або нелюдяності страждає величезна кількість людей. Тому я намагаюся взагалі не вникати в політичні справи. Крім того, це ще й шкідливо для психіки, а мені її потрібно зберігати. Розум повинен бути чистим, щоб я міг щось людям донести. Тому мені протипоказано вникати в ці конфлікти і ставати на чийсь бік.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Заборонити всім українським артистам гастролювати в Росії – на цю ініціативу Делієв дивиться, як на чергову дурість. Каже, це нічого не принесе ні країні, ні людям, а лише посилить глобальну депресію. А ті російські виконавці, хто публічно підтримує анексію Криму, не повинен потім дивуватися, чому їх не пускають в Україну.

– Я вже сказав, що в країні, на мій погляд, відбуваються дуже безглузді речі, особливо протягом останніх 15 років. Тобто, відбувається дурість за дурістю. І ось ця заборона – заборона на гастролі українських артистів в Росії – це чергова безглуздість, яка вводить в ще більшу депресію всю країну. Але якщо людина сама провокує конфлікт, особливо артист – це огидно. Не знаю, хто і що там говорить, але публічна підтримка анексії Криму артистами – це провокація. Артист повинен бути нейтральним, нести якісь загальнолюдські цінності, а не розпалювати ось цю агресію.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

"Розпалювання і нагнітання" відбувається у всьому світі і по всіх фронтах. Але, абстрагуючись від цього, Делієв намагається бути тим, хто він є – людиною і артистом з великої літери. Він виношує творчі ідеї, як, наприклад, відродити легендарні "Маски" в форматі телешоу, будує плани і просто продовжує радіти життю.

– Зараз у мене буде контракт з ICTV. Це буде серіал, в якому я буду грати головну роль. Другий сезон Юрчишиних, я знову буду Ніка грати. Так, я б хотів відродити "Маски шоу" в телевізійному форматі. У мене є кілька сценаріїв, це готові пілотні сценарії. Але поки немає такої можливості.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

При цьому, Делієв не бажав би Одесі кращих городян, а одеситам – кращого міста.

– Одеса розвивається в кращу сторону. Багато міст приходять швидше в занепад, ніж розвиваються. Але наше місто рухається вперед. Єдине, все-таки неминуча тенденція стирання історичного обличчя міста. Але це в усіх містах старих таке відбувається.

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Делієв про ставлення до анексії Криму, влади зокрема і життя в цілому

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Іван Леонтьєв
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Одеса
Тег
інтерв`ю
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
21
7
Смішно
14
Цікаво
9
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вот это верно..Артист должен быть нейтральным, нести какие-то общечеловеческие ценности, а не разжигать агрессию.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Golan Sim
Golan Sim
Интересно, а как отреагируют трупчинов и яйценюх на слова Делиева о сдаче Крыма? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Все украинские комики подались в политики. Смеходержава.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини

Топпублікації

Топблоги