Одесситы считают, что маски для слабаков, но в больницах полно больных COVID-19, – врач

Одесские больницы переполнены больными коронавирусом, при этом сами одесситы тотально не придерживаются карантина и масочного режима, считая, что их носят слабаки.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL о тяжелой ситуации с ковид в регионе, где люди бывает даже умирают, так и не дождавшись результатов ПЦР-тестов.

"С масками у нас большие проблемы. Ровно до того момента, пока человек сам не столкнется с проблемой. Из 10 пациентов в регионе, которые попадают в мое поле зрения, тестов ПЦР нет у 8. Полная клиническая картина, в статистику не попадает. Бывает такое, что люди умирают, так и не дождавшись своего результата. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, одесситы не носят масок. Из 6-10 человек в маске один-два", – уточнила волонтер Катерина Ножевникова.

Семейный врач из Одессы на условиях анонимности добавила, что в городе уже давно сложился ковидный коллапс. И произошло это еще со средины сентября, сейчас болеют многие.

"Маски по-прежнему для слабаков, одесситы считают. Что впереди будет – не знаю. С тестами на дому как повезет, кто-то три-четыре дня ждет, кто-то – десять. Обещали бесплатное КТ больным с подозрением на ковид, по факту этого нет. Места в больницах даже говорить не хочу – опять полная ж*па. А больных валом, каждый день плюс 2-3 новых", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 18 ноября в Украине официально зарегистрировано 570 153 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.