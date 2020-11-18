Умирают, не дожидаясь тестов, но маски носить не хотят: как COVID-19 поглощает Одессу. Эксклюзив

Одесщина – один из тех украинских регионов, который стабильно занимает первые места по распространению коронавируса в стране. С сентября в больницы берут только самых-самых тяжелых пациентов, а последние 5 дней мест уже не находят даже для тех, кто реально задыхается. Тем не менее одесситы до сих пор не соблюдают масочный режим, а тех, кто это делает, считают едва ли не "пришельцами с Марса".

Что происходит в Одессе на самом деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одесщина стабильно и ежесуточно входит в пятерку регионов с наибольшими темпами распространения коронавируса. За прошедшие сутки регион оказался на третьем месте по уровню распространения инфекции в Украине – коронавирус обнаружили у 761 больного. Из них у 316 одесситов и у 442 жителей области.

В целом с начала эпидемии в регионе выявили 34 176 случаев заболевания COVID-19. 471 больной умер, 11 – за последние сутки. 7 923 человека выздоровели, в том числе 45 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 25 782 человека.

Это официальные сведения, но на самом деле все гораздо серьезнее. Семейный врач из Одессы на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL, что в городе уже давно виден ковидный коллапс. И произошло это еще со средины сентября. Болеют многие, но в то же время одесситы до сих пор не придерживаются масочного режима ни на улице, ни в транспорте, ни в помещениях. Более того, на тех, кто в масках, смотрят, как на космических пришельцев. И если еще в начале октября в больницу можно было попасть только с серьезным поражением легких и низкой сатурацией, то теперь мест нет даже по знакомству.

"С тестами на дому как повезет, кто-то три-четыре дня ждет, кто-то – десять. Обещали бесплатное КТ больным с подозрением на ковид, по факту этого нет. Места в больницах даже говорить не хочу – опять полная ж*па. А больных валом, каждый день плюс 2-3 новых. Маски по-прежнему для слабаков, одесситы считают. Что впереди будет – не знаю. Самой страшно. Каждый день с ковидными работаю, доплаты не положены. Соцработникам положены, а нам нет. Все это удовольствие за 9700 в руки... и пять масок в неделю выдают на работе. Не респираторов, а масок. Надоело и страшно, и, кроме как медицина, ничего не умею", – отметила она.

Критическая ситуация по распространению коронавируса в Одессе возникла еще в конце лета. Одна из главных причин – тотальное несоблюдения карантина. В сентябре одесские больницы были уже переполнены. Каждый день машины скорой помощи стояли в очередях, а на госпитализацию попадали только тяжелобольные.

С тех пор ситуация не изменилась, а только усугубилась, сказала OBOZREVATEL известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

"В сентябре пациенты реально дрались за кислород, выдирая маску друг у друга. Была большая проблема, на всех не хватало концентраторов. Власть 8 месяцев пр*ср*ла, извините. А ведь можно было обеспечить все больницы разводкой: в крупные поставить кислородные станции, а в маленькие – цистерны. Не знаю, как в других областях, но у нас ни черта не сделано. Одну станцию поставили в апреле, вторую – только сейчас. Мы сидим на этой наркоманской игле. И если с поставками кислорода проблему решили, то разводки по больницам нет. А концентраторы будут только в середине декабря", – отметила волонтер.

Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы, волонтер привела в пример одну из одесских больниц, где 70% коек обеспечено кислородом. Это считается очень высоким показателем. Из 340 пациентов, которые находятся там на лечении, кислород нужен для 300. И даже эти 70% не спасают.

"Но самая большая проблема у нас называется "помогите попасть в стационар". С этим просто катастрофа. Последние пять дней в больницы не берут людей с сатурацией выше 80%. Был случай, когда не приняли человека с сатурацией 60%. А ведь это – уже реанимация! Следующая проблема – нехватка кислорода, в том числе тем, кто выписываются, но остаются кислородозависимыми. Просят концентратор, чтобы долечиться или дождаться стационара", – рассказала Катерина.

При этом волонтер отметила, что несмотря на такую тяжелую ситуацию, одесситы в самом деле до сих пор не носят масок: из 10 человек ее одевает разве что один.

"У нас с этим большие проблемы. Ровно до того момента, пока человек сам не столкнется с проблемой. Вот один пытался получить у семейного доктора направление на ПЦР-тест и КТ. Ему сказали: мобильную бригаду будет ждать как минимум три недели. Так что идите и сдавайте анализ в частной лаборатории. На КТ – разве что за свои деньги. Полный разброд. Вот министр говорит, что будет проходит весь путь заболевшего от начала до конца. Только этого пути ведь нет.

В области дела еще хуже: там у людей нет ни денег, ни доступа к врачам", – отметила волонтер.

По ее словам, из 10 пациентов, которые попадают в ее поле зрения, тестов ПЦР нет у 8. Несмотря на полную клиническую картину, в статистику они не попадают. Бывает такое, что люди умирают, так и не дождавшись своего теста.

По данным одесских СМИ, на вторник, 17 ноября, в городских больницах свободными оставались только 35 коек для больных COVID-19.

OBOZREVATEL пытался дозвониться в Департамент здравоохранения Одесского горсовета, чтобы получить более подробную информацию, но на 16:30 там уже никто не отвечал. А несколькими днями раньше мэр города Геннадий Труханов заявил, что "Одесса – в топе украинских городов, которые развернули масштабную работу по борьбе с COVID-19".