В Польше во время российской атаки на Украину упал неизвестный объект: возникла воронка. Фото и видео

Ночью 30 июля во время массированной российской атаке по Украине мощные взрывы прогремели в Польше. В поле возле одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку.

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Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением и заявили, что ночью звучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Lublin112.

Российский удар затронул Польшу

Утром 30 июля жителей села Тарговиско, расположенного недалеко от Люблина, разбудил громкий взрыв. На место происшествия были направлены многочисленные пожарные расчеты, полиция и военный вертолет.

В соседнем селе Тарнава-Колония, в поле, расположенном между лесами, был обнаружен кратер. Близлежащие дороги перекрыты, на место происшествия направлены военные.

Жители Тарговиско сообщили, что слышали очень громкий взрыв, и окна в некоторых зданиях затряслись. Один из местный жителей заявил, что сила удара ощущалась по всему зданию, и сравнил инцидент с землетрясением.

Другой свидетель дал аналогичное описание событий. Он сказал, что взрыв был настолько громким, что жители немедленно выбежали на улицу. Местные жители высказывают предположения о ракете или беспилотнике. Однако, по данным польских медиа, на данном этапе это лишь неподтвержденные гипотезы.

Польские войска подняли авиацию

В течение ночи польские и союзные разведывательные системы зафиксировали "усиление активности российских самолетов дальнего действия и ракет над западом Украины".

Также польские военные заявили, что 3:40 утра в воздушном пространстве Польши был обнаружен неопознанный объект. Для его перехвата был поднят в воздух истребитель F-16, а затем вертолет Ми-24.

Оперативное командование Вооруженных Сил объявило о мерах, принятых в ответ на интенсивную боевую активность российской авиации дальнего действия. Для защиты воздушного пространства Польши была повышена боеготовность систем ПВО.

В операции участвовали боевые истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Информация о потенциальных угрозах непрерывно передавалась в соответствующие службы и центры, ответственные за безопасность и управление кризисными ситуациями.

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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