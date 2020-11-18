Одесити вважають, що маски для слабаків, але у лікарнях повно хворих на COVID-19, – лікар

Одеські лікарні переповнені хворими на коронавірус, при цьому самі одесити тотально не дотримуватися карантину і маскового режиму, вважаючи, що їх носять слабаки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL про важку ситуацію з ковід в регіоні, де люди буває навіть помирають, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестів.

"З масками у нас великі проблеми. Рівно до того моменту, поки людина сама не зіткнеться з проблемою. З 10 пацієнтів в регіоні, які потрапляють в моє поле зору, тестів ПЛР немає у 8. Повна клінічна картина, в статистику не потрапляє. Буває таке, що люди помирають, так і не дочекавшись свого результату. Незважаючи на таку важку ситуацію, одесити не носять масок. Із 6-10 осіб в масці один-два", – уточнила волонтерка Катерина Ножевнікова.

Сімейний лікар з Одеси на умовах анонімності додала, що в місті вже давно склався ковідний колапс. І сталося це ще з середини вересня, зараз хворіють багато.

"Маски як і раніше для слабаків, одесити вважають. Що попереду буде – не знаю. З тестами на дому як пощастить, хтось три-чотири дні чекає, хтось – десять. Обіцяли безкоштовне КТ хворим з підозрою на ковід, по факту цього немає. Про місця в лікарнях навіть говорити не хочу – знову повна ж*па. А хворих валом, кожен день плюс 2-3 нові", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 12 496 нових випадків зараження. Зокрема, захворіло 535 дітей і 529 медпрацівників.