Судьба бункерного упыря и всей его страны была предрешена за много лет до этого, как это бывало со многими российскими правителями. Расстрел царской семьи был предсказан за два десятка лет гибелью 1400 человек во время коронации Николая II. Быстрый упадок советской империи – гроб Брежнева, сорвавшийся с веревок в могилу. Первые годы правления Горбачева ознаменованы Чернобылем, "Адмиралом Нахимовым", гибелью поездов "Адлер-Новосибирск" и "Новосибирск-Адлер", землетрясением в Ленинакане и Спитаке.

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Первый день президентства путина был 1 января 2000 года. Все, что начинается в столь круглую дату, уже провал. Но это ничего не значило. Всего через 8 месяцев после этой даты затонул "Курск", и это стало главным предзнаменованием того, как именно закончится многолетнее правление упыря и как закончится страна под этим правлением. Именно "Курск" показал, каким будет конец, за 15 лет до того, как на Пасху в руках патриарха гуннов погас Благодатный огонь, знаменуя погружение россии во тьму и ад.

И вот россия празднует 330-летие своего флота. Знамение "Курска" ещё не сбылось в полной мере. В год юбилейной даты Украина, не напрягаясь, наносит удары по новейшим российским фрегатам прямо в сухих доках главной базы флота, сакрального Кронштадта. Беспрепятственно наносит удары по порту Санкт-Петербурга. Главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге отменен из-за страха, именно страха, ударов. Так же отменены парады в Кронштадте, Владивостоке и даже в Петропавловске-Камчатском, потому что страх действует даже на таком расстоянии.

Черноморский флот РФ частично уничтожен, частично заперт нашими морскими дронами на базах. Пострадали 37 кораблей ЧФ РФ, среди которых: РК "Москва", БДК "Саратов", БДК "Новочеркасск", БДК "Минск", БДК "Оленегорский горняк", БДК "Ямал", БДК "Азов", корвет "Аскольд", фрегат "Адмирал Макаров", ПЛ "Ростов-на-Дону", патрульный корабль "Сергей Котов", скоростные, десантные, патрульные катера, разведывательные и вспомогательные корабли.

Путин принимал несостоявшийся парад, посвященный 330-летию флота, в закрытом маленьком тесном дворике, за огромными чугунными прутьями гигантских закрытых ворот Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Он был окружен несколькими десятками сотрудников ФСО, одетых в поддельную морскую форму. Флот был только на огромном, размером с дом, баннере. Это была подводная лодка. И она была напечатана.

Не только ступить на палубу военного корабля. Не только стоять на настоящем пирсе у настоящего моря. Он не может выйти просто на Невский проспект, который находится за закрытыми воротами.

В прошлом участие в учениях на мостике АКР в Баренцевом море, как в 2001 году, было обусловлено страхом перед украинскими дронами.

В прошлом присутствие на стратегической АПЛ Северного флота во время баллистических пусков, как в 2004 году, – из-за страха перед украинскими дронами.

В прошлом визиты в Североморск, как в 2005 году, – из-за страха перед украинскими дронами.

В прошлом – инспекция соединений Северного флота на ТАРКР, как в 2007 году, – из-за страха перед украинскими дронами.

В прошлом осмотры "Севмаша" в Северодвинске, как в 2008, 2009, 2010, 2012 годах – из-за опасений по поводу украинских дронов.

В прошлом учения в Балтийском море, как в 2013 году, – из-за страха перед украинскими дронами.

В прошлом личный приём главного военно-морского парада, как в 2017–2024 годах – из-за страха перед украинскими дронами.

Не говоря уже об охоте на тигрицу, погружении в Байкал, автопробег на "Ладе", погружение за амфорами, полеты со стерхами, погружение в финский залив, поездку с байкерами и хоккей – все это ушло в прошлое. Из-за страха перед украинскими дронами.

Всё чаще он чувствует, что моряки "Курска" тянут к нему из могилы мертвые обгоревшие руки. Они стремятся втянуть его к себе – из ада в ад. Но он не сдастся им. Он не пойдет сам. Он утащит с собой всю страну. Тем более что вся страна этого заслуживает.

Проклятие "Курска" сбывается сейчас, как сбывалось четверть века подряд, каждый день. Пусть это произойдет поскорее.