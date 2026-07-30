К украинским друзьям.

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Вижу, что в Украине звучат вопросы, почему поляки не реагируют на насилие в отношении украинцев. На самом деле польских голосов, осуждающих агрессию, немало, но мы понимаем, как работают механизмы социальных сетей.

Мне лично тяжело наблюдать за тем, что происходит в моей стране, и уже некоторое время назад я перестал понимать часть своих сограждан. С 2023 года я обращал внимание на то, как портятся наши отношения и насколько это опасно. Я критиковал польскую (популистскую) политику из-за все более выраженного отсутствия понимания того, что в Украине идет война на жизнь и смерть, и именно это должно быть главной темой и вызовом в наших отношениях. Пытался показать, насколько губительным является распространение тезиса о "неблагодарной Украине". Однако когда внешняя политика становится заложницей внутренней, это не может не повлиять на общественные настроения. Тем более, если их должным образом подогревают как российские спецслужбы, так и "полезные идиоты", а зачастую и просто безответственные так называемые лидеры мнений. То, что мы видим сейчас, – это эффект снежного кома.

Однако это не меняет самого главного: большое количество поляков по-прежнему поддерживает Украину в её борьбе. Кто-то непосредственно на фронте, многие волонтёры постоянно организуют помощь, в частности для украинской армии, а ещё больше людей делают пожертвования.

Есть также польские журналисты. Мы здесь, на месте, вместе с вами, разделяем с вами тот же страх, боль и радость, когда для этого есть поводы. А прежде всего мы стараемся информировать о войне, об Украине. После очередного варварского акта агрессии против украинцев, я позволил себе ещё раз высказаться на страницах "Gazety Wyborczej" о том, что происходит в моей стране, с моей киевской точки зрения:

"Хорошо, что польское государство действует и быстро реагирует на случаи нападений на граждан Украины. Но просто невероятно, что столько поляков испытывают потребность нападать на украинцев.

Уже почти 13 лет я приезжаю в Польшу в качестве гостя и наблюдаю за тем, что происходит в стране, со стороны. Однако это не имеет значения, потому что факты очевидны: уровень агрессии в нашем обществе по отношению к украинцам достигает ужасающих масштабов. Почти каждый день мы читаем новости об очередных нападениях и применении силы в отношении украинцев в Польше. Об актах насилия сообщают также украинские СМИ.

В Украине со мной никогда не случалось ничего плохого из-за моего польского гражданства, моего паспорта или польского языка. Никто не хотел меня за это избить, никто не кричал в мою сторону "убирайся в Польшу". Наоборот, информация о том, что я из Польши, обычно вызывала симпатию, часто открывала двери. Это, возможно, со временем изменится. В конце концов, я уже стараюсь не подчеркивать, что я из Польши. Сейчас все труднее гордиться этим…"