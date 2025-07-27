Западные санкции существенно усиливают изоляцию Калининграда: кризис усугубляется

Многочисленные западные санкции против России, введенные после начала полномасштабной войны, существенно ударили по экономике страны-агрессора. В частности, расходы России на транзит грузов выросли, особенно на маршрутах в Калининградскую область.

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В морских перевозках россияне столкнулись с дефицитом мест и сокращением флота. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Россия испытывает трудности

В украинской разведке отметили, что Калининградская область РФ не имеет сухопутного сообщения с остальной территорий России. Ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности.

Погрузка сместилась на морские пути. В частности, если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение фота усложняют поставки.

Влияние санкций на экономику РФ

Служба внешней разведки Украины объясняет, что после введения санкций малый бизнес в России оказался в самом плохом положении. Крупные операторы заблаговременно резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.

Таким образом санкции не только дестабилизируют логистику, но и усугубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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