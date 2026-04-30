Вымененный россиянами археолог Бутягин заявил о намерении продолжить незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Российский археолог Александр Бутягин заявил, что намерен продолжить раскопки в оккупированном Крыму после своего освобождения из польской тюрьмы. Он озвучил эти планы 30 апреля, в частности упомянул о возможности возобновления экспедиции вблизи Керчи уже следующим летом.

О своих намерениях Бутягин рассказал российскому медиа "Вести", а информацию передал проект Крым.Реалии. В комментарии он прямо подтвердил, что не планирует останавливать работы: "Думаю, что да. Вопрос сейчас стоит скорее о том, успею ли я организовать экспедицию до лета... Думаю, что работы должны быть продолжены".

Реакция Киева

В украинском МИД отреагировали на ситуацию после обмена заключенными, в рамках которого Бутягина освободили. Там считают, что российская сторона может использовать этот случай для оправдания оккупации Крыма и дальнейшего использования украинской территории.

Офис генерального прокурора Украины также заявил, что продолжит работу над привлечением археолога к ответственности. Речь идет о возможных преступлениях против Украины и ее культурного наследия. В ведомстве отметили, что будут применять все доступные механизмы.

Бутягин провел в польской тюрьме около 5 месяцев, и это, по его словам, усложнило подготовку к новым работам. Он отметил, что должен завершить отчетность, которая накопилась за это время, и только после этого сможет полноценно вернуться к организации экспедиции.

Археолог предполагает, что сможет наверстать упущенное, если получит поддержку коллег. Его основная цель сейчас – успеть запустить полевые работы до лета 2026 года. Речь идет о раскопках на территории вблизи Керчи, которая находится под оккупацией.

В Государственном Эрмитаже, где работает Бутягин, уже сообщили, что он вскоре вернется в Санкт-Петербург. Там он планирует продолжить как научную, так и просветительскую деятельность.

Обмен и задержание

Напомним, Бутягин стал частью обмена в формате "пять на пять", который состоялся 28 апреля на белорусско-польской границе. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило, что его передали российской стороне в рамках этой договоренности.

OBOZ.UA писал, что археолога задержали в Варшаве в декабре 2025 года. Он находился в Польше транзитом из Нидерландов и читал лекции в Европе. По данным варшавской прокуратуры, украинская сторона подозревает его в частичном уничтожении объекта культурного наследия и нанесении ущерба на более 201,6 миллиона гривен.

В марте Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины на экстрадицию Бутягина. Суд принял решение передать его украинской стороне для дальнейшего рассмотрения дела.

По украинскому законодательству, по этим обвинениям ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Речь идет о деле, связанном с действиями на территории оккупированного Крыма.

Научная деятельность и дело

Александр Бутягин является руководителем сектора древней археологии Северного Причерноморья в отделе древнего мира Эрмитажа. С 1999 года он возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию, которая исследует античное поселение Мирмекий на территории современной Керчи.

Дело против него связывают с участием в раскопках в Крыму после 2014 года. Украинские власти считают такие работы незаконными, поскольку они проводятся без разрешения Киева на территории, которая находится под оккупацией.

