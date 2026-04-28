Польша и Беларусь провели обмен политзаключенными, среди освобожденных - журналист Почобут

Польша и Молдова провели обмен заключенными с Беларусью. В результате освободили пять человек, среди которых журналист Анджей Почобут, который находился в белорусской колонии строгого режима. Событие произошло после длительных переговоров и стало известным 28 апреля.

Об освобождении Почобута сообщили премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий. По информации Укринформа, Туск уже лично встретил журналиста после его возвращения.

"Анджей Почобут на свободе! Приветствуем в польском доме, друг", – написал он в соцсети X.

Контекст события

Президент Польши Кароль Навроцкий также подтвердил освобождение журналиста, находясь с официальным визитом в Хорватии. Он отметил, что процесс был сложным и длительным, и прямо связал его с контактами на международном уровне. По его словам, ключевую роль сыграл разговор с президентом США, во время которого он просил не забывать о польском гражданине в белорусской тюрьме.

"Процесс освобождения был очень долгим, его усилил мой разговор с президентом США", – написал Навроцкий. И добавил, что после возвращения Почобута пригласят в президентский дворец, где ему вручат государственную награду.

И здесь, пожалуй, важно понимать: история Почобута давно была символом для польской стороны. Его имя не раз звучало в политических заявлениях, и это создавало отдельный фон для переговоров. Поэтому его освобождение выглядит не только как часть обмена, но и как отдельный результат дипломатического давления.

Подробности обмена

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что журналист провел в тюрьме 1860 дней. Его удерживали в колонии строгого режима, и на момент объявления об освобождении он уже вернулся в Польшу.

По словам Сикорского, этот результат стал возможным благодаря совместным усилиям нескольких сторон. Он отдельно отметил роль президента США Дональда Трампа, а также спецпосланника США по вопросам Беларуси Джона Коула и Государственного департамента.

Глава польской дипломатии также сообщил, что Почобут не единственный освобожденный гражданин Польши. В рамках обмена на свободу вышли еще двое поляков, а также двое граждан Молдовы. Польские спецслужбы, Министерство юстиции, прокуратура и МИД координировали свои действия с американскими партнерами и структурами других государств.

Подробности обмена

Спецпосланник США по вопросам Беларуси Джон Коул подтвердил, что в результате договоренностей освободили трех граждан Польши и двух граждан Молдовы. В своей заметке он поблагодарил Польшу, Молдову и Румынию за поддержку процесса. Отдельно он отметил готовность белорусской стороны к дальнейшим контактам с Соединенными Штатами.

Коул также упомянул роль белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, именно готовность Минска к взаимодействию позволила реализовать этот обмен. И хотя детали переговоров не раскрываются, из контекста понятно, что процесс был многоуровневым и длился не один месяц.

По информации русской службы BBC, обмен имел и обратную часть. В частности, из Польши в Россию возвращается российский археолог Александр Бутягин. Его задержали в Варшаве по запросу Украины об экстрадиции.

Этот эпизод добавляет еще одно измерение ко всей истории. Обмены такого типа обычно включают несколько сторон и разные интересы, и этот случай не стал исключением. Хотя публично акцент делают на освобожденных, вторая часть договоренностей также имеет значение.

Как сообщал OBOZ.UA, в России пропал осужденный Никита Журавель, которого ранее жестоко избил сын главы Чечни. Связь с ним потеряна еще в конце декабря во время этапирования, и с тех пор нет никаких подтверждений, что он жив.

