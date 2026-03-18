Польский суд поддержал экстрадицию в Украину российского археолога Бутягина, который руководил экспедицией в оккупированном Крыму

Варшавский суд одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, которого задержали в Польше. Он возглавлял незаконную археологическую экспедицию в оккупированном Крыму. Решение приняли в среду, 18 марта, по итогам заседания, которое проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщили на странице инициативы "Адвокат для Александра Бутягина" в Telegram. Стороне защиты не удалось убедить суд отказать в выдаче россиянина несмотря на то, что они аргументировали якобы рисками для его жизни и здоровья в случае передачи Украине.

Решение в пользу экстрадиции поддержал судья Дариуш Любовский. Именно он в октябре 2025 года отказал Германии в выдаче украинца Владимира Журавлева, которого подозревали в причастности к подрыву "Северных потоков". Украинская сторона обратилась с запросом по Бутягину еще в декабре 2025 года — после того, как 54-летнего археолога задержали в Варшаве.

Защита Бутягина уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Если апелляционный суд одобрит выдачу археолога, дело попадет на стол министра юстиции Польши, за которым остается последнее слово.

Почему Украина требует экстрадиции Бутягина

Офис генпрокурора Украины разыскивает Александра Бутягина с ноября 2024 года. По данным правоохранителей, Бутягин, который занимал руководящую должность в музее "Эрмитаж" с 2014 года, руководил незаконными раскопками античного города Мирмекий в Керчи, из-за чего памятник частично разрушился. Никаких разрешений от Украины на проведение археологических работ он не получал.

Его подозревают в нанесении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.

В начале декабря 2025 года Александра Бутягина, который находился проездом в Варшаве, арестовала польская полиция.

Впоследствии Украина подала запрос на его экстрадицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Варшавский суд продлил срок содержания под стражей российского археолога Александра Бутягина. Продление срока имело целью способствовать бесперебойному проведению процедуры экстрадиции. Суд установил, что преступление, в котором обвиняют Бутягина, имеет польские аналоги и также преследуется в Польше. Кроме того, Варшавский суд подтвердил, что срок давности этого преступления не истек.

