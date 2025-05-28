Россия хочет отдельную встречу для обмена 'меморандумами': Мединский утверждает, что говорил об этом с Умеровым

Страна-агрессор хочет отдельную встречу с украинской стороной. В частности, для обмена так называемыми "меморандумами" об окончании войны.

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Об этом пишут российские СМИ. Они цитируют руководителя делегации от Кремля на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Политик также утверждает, что уже говорил об этом с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Россия предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию войны", – заявил глава российской делегации на переговорах Мединский.

По его словам, украинская сторона "пошла советоваться", а Россия ждет ответа как можно быстрее.

Он также подтвердил свой телефонный разговор с главой украинской делегации министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Россия и Украина в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования и обсудить их на следующем раунде переговоров.

Кроме того, по ее словам, договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума РФ и Украина не имели.

Позже российские СМИ, ссылаясь на главу МИД РФ Сергея Лаврова сообщили, что он предлагает провести встречу делегаций Украины и страны-агрессора уже 2 июня. Где именно планируется ее проведение пока неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержку Россией "меморандума" с мирными предложениями. Он подчеркнул, что мир уже больше недели ждет конкретных предложений России, которые бы объяснили, что именно кремль хочет для прекращения войны.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина высказался относительно предстоящей встречи российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что это "возможно", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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