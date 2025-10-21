О продолжении кризиса на топливном рынке рф

Официальное признание топливного кризиса в рф, которое состоялось на позапрошлой неделе, на прошлой неделе прочно закрепилось в решениях правительства рф и в рыночной конъюнктуре. Федеральное правительство отменило пошлину на импорт топлива в размере 5% до июля 2026 года, и в тот же день правительство Белоруссии заявило, что завершило переговоры с РФ об условиях переработки российской нефти на белорусских НПЗ. Кто бы сомневался, что усатый Бацько снова заработал на маниакальной одержимости Путина продолжать войну.

Казалось бы, проблема решена и топливный кризис завершен? Не совсем.

Во-первых, бюджет рф будет иметь, как у россиян принято говорить, "отрицательные доходы" (в остальном мире это называют расходы) от отмены пошлин на импортное топливо и от падения налоговых поступлений от НПЗ.

Во-вторых, произведенное топливо из Белоруссии еще нужно доставить в рф, что уже вызвало сомнения у первого вице-премьера правительства рф Новака, который отметил, что возможности импорта топлива в рф ограничены возможностями логистики. А от себя я добавлю, что транспортная инфраструктура, которая перевозит топливо, также хорошо горит, иногда даже лучше чем НПЗ.

Российский рынок по-разному отреагировал на новость об импорте. На бирже за неделю цены на бензин выросли на 0,12-0,19%, поэтому оптовики поверили в "целебный импорт", а вот розничные цены выросли за неделю на 0,78%. При этом, сигналы о наличии очередей и другие признаки дефицита продолжались. Население и бизнес покупали бензин и дизтопливо в запас и, в принципе, правильно делали, но это увеличивало ажиотаж.

Если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, а увеличит их интенсивность, то вскоре российская топливная отрасль встанет с колен в другую позу )) Начало этого процесса мы сейчас и наблюдаем.