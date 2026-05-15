В Рязани после атаки по НПЗ ввели режим чрезвычайной ситуации: россияне пожаловались на 'нефтяной дождь'

В российской Рязани с 15 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняли региональные власти после ночной атаки по нефтеперерабатывающему заводу города и, соответственно масштабного пожара на предприятии, из-за которого в Рязани выпал "нефтяной дождь".

Как сообщает правительство региона, режим ЧС будет действовать бессрочно, до особого распоряжения. Власти также поручили выделить средства на "аварийно-восстановительные работы", обеспечить выплаты пострадавшим и "организовать помощь психологов".

Удар по НПЗ

В ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, принадлежащий "Роснефти". После удара над предприятием поднялся густой черный дым и начался пожар. Пожар продолжался 12 часов, из-за чего в Рязани "в целях безопасности" закрыли все школы и детские сады, а в городе отменили массовые мероприятия.

По словам украинского президента, удар по Рязанскому НПЗ является частью ответа на российский удар сутками ранее по жилым массивам Киева, из-за которого погибли десятки мирных людей, в том числе дети.

Жители российского города еще утром массово жаловались на запах гари. А вскоре они сообщили о "нефтяном дожде" – на автомобилях, окнах и фасадах домов осели липкие черные пятна.

Что предшествовало

Аналогичные "нефтяные осадки" недавно выпадали в Туапсе (после ударов по туапсинскому НПЗ) и в Перми (после атаки на станцию "Транснефти").

Местные власти о "нефтяных дождях" ничего не рассказывали. А вот экологи и химики предупреждали: в смоге и "нефтяных дождях" содержатся так называемые ПАУ – полиароматические углеводороды. В том числе и бензол, канцероген первого класса опасности.

