Токсичный дым и зараженная вода: в российском Туапсе жалуются, что после атаки БПЛА курортный сезон 'закончился, не начавшись'

В российском Туапсе (Краснодарский край) после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

Видео дня

О последствиях пожара на нефтяном терминале и ситуации в городе рассказывает BBC. Там сообщили, что в среду, 22 апреля, жители города заметили "нефтяной дождь".

Во дворах появились черные лужи с пленкой, автомобили покрылись каплями, а на животных и коже людей остались следы загрязнения. Экологи объяснили, что во время пожара нефтепродукты не только горят, но и испаряются: пары поднимаются в атмосферу, конденсируются и вместе с осадками возвращаются на землю. Из-за этого загрязнение охватывает большие территории.

По оценке эколога Евгения Витишко, курортный сезон в районе "закончился, не успев начаться". Он добавил, что регион не видел подобной катастрофы минимум 20 лет. Последствия, в частности загрязнение рек, почв и воздуха, могут длиться десятилетиями.

Самой большой проблемой сейчас является загрязнение воздуха. По данным Greenpeace, дым содержит токсичные газы, химические пары и частицы сажи. По информации местного оперативного штаба, в ряде районов концентрации бензола, ксилола и сажи превысили безопасные показатели в два-три раза.

Из-за этого местные власти рекомендовали жителям оставаться дома, не открывать окна и использовать средства защиты. Несмотря на это, часть учебных заведений закрыли лишь через несколько дней после ухудшения ситуации.

Загрязнение задело и воду: нефтепродукты могут попадать в реку Туапсе, а оттуда в море. Несмотря на заявления властей о локализации разлива, на побережье обнаруживают нефтяные пятна, которые, вероятно, попадают в море из поврежденных резервуаров. Экологи отмечают, что преодолевать последствия мешают галечные пляжи, через которые мазут просачивается в почву и возвращается в воду.

Что предшествовало

Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. Впоследствии, 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул повторно.

По состоянию на 23 апреля пожар до сих пор продолжается. Однако его площадь уменьшилась примерно вдвое. Ранее мы рассказывали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. Сейчас он достиг территории Ставрополя.

Також OBOZ.UA повідомляв, після появи хіта "вообще не хочу уезжать из Крыма, потому что как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему" (а це – ще 2022 рік, перший рік війни), мережу рве новий, але практично аналогічний хіт зі сльозами на очах про "море, за*башенное этим мазутом и БПЛА эти е*ани, что летают и все разносят".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!