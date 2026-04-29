В Перми прошел 'нефтяной дождь' после удара дронов по объекту 'Транснефти'. Видео

Утром 29 апреля Силы обороны Украины атаковали объект "Транснефти" в российской Перми. Под ударом оказалась станция, отвечающая за хранение и распределение нефти, вспыхнул мощнейший пожар.

Видео дня

Небо над Пермью затянуло непроглядной пеленой густого черного дыма, в городе прошел "нефтяной дождь". Об этом пишет российское издание "Агентство".

Удар по объекту "Транснефти" утром, не вдаваясь в детали, подтвердил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В его изложении, речь идет о "прилете вражеского беспилотника на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе".

"Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал российский чиновник.

После атаки небо в Перми заволокло черным дымом – настолько густым, что снятые в городе среди бела дня кадры казались ночными, а городские пейзажи очень напоминали апокалиптические кадры из Туапсе в Краснодарском крае, где уже не первый день не могут потушить несколько раз атакованный НПЗ.

И сходство это оказалось не только визуальным: как и в Туапсе, в Перми прошел "нефтяной дождь".

"Жители публикуют фотографии, на которых видно черные точки на одежде, коже, окнах и автомобилях. Такие же точки замечали местные жители после атак на Туапсе, где три раза с 16 апреля горела нефтяная инфраструктура "Роснефти". Как рассказывали "Агентству" двое попросивших об анонимности экологов, такой "нефтяной" дождь представляет угрозу для людей", – пишет издание.

Один из опрошенных "Агентством" экспертов подчеркнул, что черный цвет дыма является "прямым признаком высокого содержания сажи с адсорбированными канцерогенами".

"При пожаре на нефтяном объекте неба падает сажа, на которой адсорбируются канцерогены, среди которых — особо опасные легкие ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол, этилбензол и ксилол", – пересказывает издание слова экологов.

После выпадения "нефтяного дождя" в Туапсе экологи рекомендовали жителям города и окрестностей не выходить на улицу, закрыть окна и делать влажную уборку дома.

"Опасны не только заметные черные капли. Загрязняющие вещества могут попадать в организм через дыхание, кожу, одежду и поверхности, с которыми человек соприкасается", — говорил тогда российский эколог Александр Емельянов.

В региональном управлении Роспотребнадзора в Краснодарском крае еще после первой атаки 16 апреля также советовали россиянам не выходить без крайней потребности на улицу, а также не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить, промывать глаза, нос и горло, а на улице использовать маски.

Для жителей Перми местный Роспотребнадзор никаких рекомендаций давать не счел нужным.

Примечательно, что в российском минобороны заявили об "уничтожении" в течение ночи 98 украинских дронов над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и оккупированным украинским Крымом. Ни Пермского края, ни Оренбургской области, где этой ночью прилетело по НПЗ в Орске, в этом перечне нет.

Как писал OBOZ.UA, утром в среду в российской Перми была атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефти". Она входит в состав нефтепровода Пермь – Альметьевск и принадлежит компании "Транснефть – Прикамье". Станция отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. Через объект проходят – или, судя по кадрам, уже, вероятно, проходили – потоки в направлении Пермского НПЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!