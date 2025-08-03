В российском Воронеже раздавались взрывы на фоне атаки БПЛА: что известно. Видео

В ночь на 3 августа в российском Воронеже и трех районах области раздавалось много взрывов. После нескольких из них в областном центре начались пожары.

Видео дня

Об этом рассказывают местные жители. Согласно заявлению губернатора региона Александра Гусева, над Воронежем "обнаружили и уничтожили около 15 беспилотников".

Также власти города сообщают, что из-за "атаки украинских БПЛА" пострадала женщина – она получила травму ноги после падения обломков.

Люди рассказывают, что во время взрывов начались пожары в частном секторе города, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

Власти же лаконично сообщают, что "последствия атаки уточняются, на местах работают экстренные службы".

По данным на три часа утра, как в самом Воронеже, так и в Лискинском районе сохраняется воздушная тревога.

Хотя Гусев потребовал, чтобы люди не обнародовали видео "с последствиями атаки и работы ПВО", россияне массово выкладывают соответствующие ролики в сети.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в Волгоградской области государства-агрессора накануне вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Причиной также стали взрывы, как нам сообщили осведомленные источники. Указанная ветка газопровода принадлежит "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

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