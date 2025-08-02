В России в результате взрывов вышел из строя магистральный газопровод 'Центральная Азия – Центр', который обеспечивает энергией объекты ВПК

В Волгоградской области государства-агрессора РФ 2 августа вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Причиной стали взрывы.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Указанный отрезок газопровода принадлежит "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Указанная магистраль обеспечивает энергией такие объекты ВПК РФ, как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МиГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлению патронов "Магнум-К" и другие.

По словам местных жителей, после сообщений о взрывах экстренные службы противника выехали на место происшествия. В районе села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области находились также правоохранительные органы и ремонтные бригады.

Предварительно, транспортировка голубого топлива через этот магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр" остановлена на неопределенный срок

Представители российской газотранспортной компании, которая обеспечивает армию государства-агрессора, сейчас подсчитывают убытки.

Что известно о газопроводной системе "Средняя Азия – Центр"

Система была построена между 1960 и 1988 годами. Восточная ветвь включает в себя трубопроводы 1, 2, 4 и 5, начинающиеся с юго-восточных газовых месторождений Туркменистана. Западная ветвь – это трубопровод 3 (и еще один, который находится на стадии проекта).

Что предшествовало

10 июля в российском городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, тоже прогремел взрыв на магистральном газопроводе, который обслуживает предприятия ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

Ранее в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток" на Дальнем Востоке страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 27 июля Волгоградскую область РФ атаковали дроны. Взрывы раздавались на электроподстанции в поселке Октябрьский. 1 августа в регионе снова была массированная атака беспилотников, есть повреждения вблизи объектов транспортной инфраструктуры. В результате график движения поездов снова был нарушен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!